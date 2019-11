Full List: US Cities Ranked by Healthy Eating

A new poll ranks 189 U.S. communities based on people's responses to one question: Did you eat healthy all day yesterday?

The results — ranked by the percentage of people in the community who answered yes to the question — were published today (May 3) by the Gallup-Sharecare Well-Being Index.

The new poll results are based on a subset of telephone interviews of more than 350,000 adults in all 50 states and Washington, D.C., done between Jan. 2, 2015, and Dec. 30, 2016. [Full Story: The Healthiest Eaters in the US Live in Naples, Florida]

Here is the full list of communities, ranked by the percentage of people who responded "yes" to the question, Did you eat healthy yesterday?:

Naples-Immokalee-Marco Island, Florida: 75.3 Barnstable Town, Massachusetts: 75.1 Santa Cruz-Watsonville, California: 74.2 Salinas, California: 72.9 McAllen-Edinburg-Mission, Texas: 72.4 Santa Rosa, California: 72.3 Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, South Carolina: 72.0 San Luis Obixpo-Paso Robles-Arroyo Grande, California: 72.0 Lake Havasu City-Kingman, Arizona: 71.0 El Paso, Texas: 70.9 Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida: 70.5 Bridgeport-Stamford-Norwalk, Connecticut: 70.0 Ocala, Florida: 69.9 Boulder, Colorado: 69.9 Prescott, Arizona: 69.7 North Port-Sarasota-Bradenton, Florida: 69.6 Santa Maria-Santa Barbara, California: 69.4 San Diego-Carlsbad, California: 69.4 San Francisco-Oakland-Hayward, California: 69.3 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California: 69.2 Charlottesville, Virginia: 68.7 Durham-Chappel Hill, North Carolina: 68.7 Vallejo-Fairfield, California: 68.5 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, California: 68.5 Daphne-Fairhope-Foley, Alabama: 68.4 Cape Coral-Fort Myers, Florida: 68.3 Visalia-Porterville, California: 68.3 Medford, Oregon: 68.2 Fresno, California: 68.2 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, California: 68.0 Utica-Rome, New York: 67.9 Portland-South Portland, Maine: 67.7 Port St. Lucie, Florida: 67.6 Burlingon-South Burlington, Vermont: 67.3 Providence-Warwick, Rhode Island-Massachusetts: 67.2 Asheville, North Carolina: 67.2 Eugene, Oregon: 66.9 New York-Newark-Jersey City, New York-New Jersey-Pennsylvania: 66.9 Modesto, California: 66.7 Stockton-Lodi, California: 66.7 Rochester, New York: 66.7 Boston-Cambridge-Newton, Massachusetts-New Hamshire: 66.5 Scranton-Wilkes-Barre-Hazleton, Pennsylvania: 66.4 New Haven-Milford, Connecticut: 66.2 Tampa-ST. Petersburg-Clearwater, Florida: 66.2 Albany-Schenectady-Clearwater, Florida: 66.1 Urban Honolulu, Hawaii: 66.1 Tuscon, Arizona: 65.9 Lakeland-Winter Haven, Florida: 65.9 Trenton, New Jersey: 65.8 Albuquerque, New Mexico: 65.5 Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington: 65.5 Palm Bay-Melbourne-Titusville, Florida: 65.3 Salisbury, Maryland-Delaware: 65.3 Norwich-New London, Connecticut: 65.2 San Antonio_New Braunfels, Texas: 65.2 Riverside-San Bernadino-Ontario, California: 65.2 Bakersfield, California: 65.1 Youngstown-Warren-Boardman, Ohio-Pennsylvania: 65.1 Bremerton-Silverdale, Washington: 65.1 Orlando-Kissimmee-Sanford, Florida: 65.0 Springfield, Massachusetts: 65.0 Lancaster, Pennsylvania: 65.0 South Bend-Mishawaa, Indiana-Michigan: 65.0 Houston-The Woodlands-Sugar Land, Texas: 64.9 Reading, Pennsylvania: 64.8 Hartford-West Hartford-East Hartford, Connecticut: 64.8 Mobile, Alabama: 64.6 Ann Arbor, Michigan: 64.6 Denver-Aurora-Lakewood, Colorado: 64.6 Fayetteville-Springdale-Rogers, Arkansas-Missouri: 64.5 Washington-Arlington-Alexandria, DC-Virginia-Maryland-West Virginia: 64.5 Phoenix-Mesa-Scottsdale, Arizona: 64.4 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, Florida: 64.3 Salt Lake City, Utah: 64.2 Sacramento-Roseville-Arden-Arcade, Californai: 64.1 Buffalo-Cheektowaga-Niagra Falls, New York: 64.0 Roanoke, Virgina: 64.0 Las Vegas-Henderson-Paradise, Nevada: 64.0 Salem, Oregon: 63.9 Worcester, Massachusetts-Connecticut: 63.8 Kennewick-Richland, Washington: 63.8 Portland-Vancouver-Hillsboro, Oregon-Washington: 63.8 Pittsburgh, Pennsylvania: 63.6 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, Minnesota-Wisconsin: 63.5 Spokane-Spokane Valley, Washington: 63.5 Fort Collins, Colorado: 63.4 Reno, Nevada: 63.4 Allentown-Bethlehem-Easton, Pennsylvania-New Jersey: 63.4 Corpus Christi, Texas: 63.4 Baltimore-Columbia-Towson, Maryland: 63.4 York-Hanover, Pennsylvania: 63.2 Huntington-Ashland, West Virginia-Kentucky-Ohio: 63.1 Anchorage, Alaska: 63.1 Peoria, Illinois: 62.8 Charlotte-Concord-Gastonia, North Carolina-South Carolina: 62.8 Colorado Springs, Colorado: 62.7 Milwaukee-Waukesha-West Allis, Wisconsin: 62.7 Austin-Round Rock, Texas: 62.7 Fayetteville, North Carolina: 62.6 Duluth, Minnesota-Wisconsin: 62.6 Cleveland-Elyria, Ohio: 62.5 Syracuse, New York: 62.5 Philadelphia-Camden-Wilmington, Pennsylvania-New Jersey-Delaware-Maryland: 62.4 Dayton, Ohio: 62.4 Chicago-Naperville-Elgin, Illinois-Indiana-Wisconsin: 62.4 Raleigh, North Carolina: 62.4 Manchester-Nashua, New Hampshire: 62.3 Grand Rapids-Wyoming, Michigan: 62.3 Kalamazoo-Portage, Michigan: 62.2 Green Bay, Wisconsin: 62.2 Davenport-Moline-Rock Island, Iowa-Illinois: 62.2 Lynchburg, Virginia: 62.2 Pensacola-Ferry Pass-Brent, Florida: 62.2 Detroit-Warren-Dearborn, Michigan: 62.1 Jacksonville, Florida: 62.1 Evansville, Indiana-Kentucky: 62.1 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, South Carolina-North Carolina: 62.1 Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas: 62.1 Charleston-North Charleston, South Carolina: 62.0 Madison, Wisconsin: 62.0 St. Louis, Missouri-Illinios: 61.9 Harrisburg-Carlisle, Pennsylvania: 61.9 Crestview-Fort Walton Beach-Destin, Florida: 61.7 Des Moines-West Des Moines, Iowa: 61.7 Virginia Beach-Norfolk-Newport News, Virgina-North Carolina: 61.6 Chattanooga, Tennessee-Georgia: 61.6 Greeley, Colorado: 61.5 Rockford, Illinois: 61.2 Greensboro-High Point, North Carolina: 61.1 Kingsport-Bristol-Bristol, Tennessee-Virginia: 61.0 Winsont-Salem, North Carolina: 61.0 Savannah, Geogia: 61.0 Cedar Rapids, Iowa: 60.9 Wilmington, North Carolina: 60.9 Greenville-Anderson-Mauldin, South Carolina: 60.9 New Orleans-Metairie, Louisiana: 60.8 Kansa City, Missouri-Kansas: 60.8 Ogden-Clearfield, Utah: 60.7 Louisville-Jefferson County, Kentucky-Indiana: 60.6 Atlanta-Sandy Springs-Roswell, Georgia: 60.5 Birmingham-Hoover, Alabama: 60.4 Boise City-Nampa, Idaho: 60.4 Gainesville, Florida: 60.4 Gulfport-Biloxi-Pascagoula, Mississippi: 60.4 Spartanburg, South Carolina: 60.3 Olympia, Washington: 60.2 Columbus, Georgia-Alabama: 60.1 Fort Smith: Arkansas-Oklahoma: 60.0 Provo-Orem, Utah: 59.9 Lansing-East Lansing, Michigan: 59.9 Fort Wayne, Indiana: 59.9 Baton Rouge, Louisiana: 59.8 Toledo, Ohio: 59.8 Beaumont-Port Arthur, Texas: 59.7 Akron, Ohio: 59.7 Chico, California: 59.6 Flint, Michigan: 59.5 Huntsville, Alabama: 59.5 Binghamton, New York: 59.4 Richmond, Virginia: 59.4 Knoxville, Tennessee: 59.3 Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, Tennessee: 59.0 Lincoln, Nebraska: 58.8 Columbus, Ohio: 58.7 Tallahassee, Florida: 58.7 Omaha-Council Bluffs, Nebraska-Iowa: 58.6 Columbia, South Carolina: 58.5 Erie, Pennsylvania: 58.5 Indianapolis-Carmel-Anderson, Indiana: 58.5 Killeen-Temple, Texas: 58.4 Jackson, Mississippi: 58.2 Canton-Massillon, Ohio: 58.1 Lafayette, Louisiana: 58.0 Oklahoma City, Oklahoma: 57.8 Shreveport-Bossier City, Louisiana: 57.7 Springfield, Missouri: 57.7 Montgomery, Alabama: 57.5 Augusta-Richmond County, Georgia-South Carolina: 57.4 Tulsa, Oklahoma: 57.2 Little Rock-N Little Rock-Conway, Arkansas: 57.1 Topeka, Kansas: 57.0 Wichita, Kansas: 56.9 Lexington-Fayette, Kentucky: 56.9 Clarksville, Tennessee-Kentucky: 56.7 Hickory-Lenoir-Morganton, North Carolina: 56.4 Cincinnati, Ohio-Kentucky-Indiana: 56.3 Memphis, Tennessee-Missouri-Arkansas: 55.9 Lubbock, Texas: 53.8

Original article on Live Science.