Kawasaki Motors Recalls Lawn Mower Engines

The U.S. Consumer Product Safety Commission and Health Canada, in cooperation with Kawasaki Motors Corp. USA of Grand Rapids, Mich., announced a voluntary recall of about 210,000 Lawn Mower Engines.

Hazard: The fuel filter can leak, posing a fire hazard.

Incidents/Injuries: Kawasaki Motors has received 110 reports of fuel leaks. No injuries reported.

Description: This recall includes Kawasaki FH, FR, FS and FX series engines used in riding and wide area, walk-behind lawnmowers made and sold under the following brand names: Ariens, Bad Boy Mowers, Big Dog, Bob-Cat, Bush Hog, Country Clipper, Cub Cadet, Dixie Chopper, Dixon, DR Power Equipment, Encore, Exmark, Ferris, Gravely, Hustler, Husqvarna, Land Pride, SCAG, Simplicity, Snapper Pro, Tiger Corp, Toro, Worldlawn and Woods. Engines may have also have been bought separately and used in other lawn mowers. Recalled engines are 13 to 36 horsepower, air-cooled, v-twin engines. “Kawasaki” and the model number are printed on the top of all of the engines. In addition, the spec and serial numbers are printed on a label on one side of the engine.

The following model, spec and serial numbers are included:

Brand(s) Model Specification Serial Number Range Ariens/Gravely FR691V FR691V FR730V FR730V FS481V FS600V FS691V FX481V FX481V FX600V FX691V FX730V FX730V FX751V FX850V FX921V AS19 CS09 AS15 CS07 BS22 BS18 CS08 DS04 DS04 DS08 DS04 DS04 DS04 DS05 DS07 AS09 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR730VA19372 - FR730VA61003 FS730VA18873 - FS730VA36464 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS691VA07498 - FS691VA13372 FX481VA00810 - FX481VA01191 FX481VA00810 - FX481VA01191 FX600VA14634 - FX600VA18373 FX691VA18538 - FX691VA29675 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX751VA24127 - FX751VA33598 FX850VA32209 - FX850VA42326 FX921VA07267 - FX921VA13450 Bad Boy Mowers FR651V FR651V FR730V FS730V FX850V FX850V AS19 BS17 AS16 AS14 AS15 ES09 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR730VA19372 - FR730VA61003 FS730VA18873 - FS730VA36464 FX850VA32209 - FX850VA42326 FX850VA32209 - FX850VA42326 Bob-Cat FR651V FR691V FS481V FS541V FS541V FS541V FS600V FS600V FX541V FX600V FX651V FX691V FX730V FX801V FX921V FXT00V FXT00V AS18 AS18 CS04 BS08 CS05 CS08 CS07 CS08 CS05 CS05 CS05 CS06 CS09 DS08 CS08 DS01 ES01 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR691VB01958 - FR691VB51951 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS600VA08439 - FS600VA55651 FX541VA00980 - FX541VA01063 FX600VA14634 - FX600VA18373 FX651VA16250 - FX651VA22022 FX691VA18538 - FX691VA29675 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX801VA26410 - FX801VA35509 FX921VA07267 - FX921VA13450 FXT00VA08783 - FXT00VA11119 FXT00VA08783 - FXT00VA11119 Bush Hog FS691V FX730V CS09 BS14 FS691VA07498 - FS691VA13372 FX730VA13811 - FX730VA48607 Bush Hog, Tiger Corp. FX730V BS14 FX730VA13811 - FX730VA48607 Country Clipper FS651V FX730V FX801V FXT00V AS13 CS00 AS09 ES00 FS651VA30654 - FS651VA48562 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX801VA26410 - FX801VA35509 FXT00VA08783 - FXT00VA11119 Cub Cadet FR600V FR651V FR651V FR691V FR691V FR730V FX850V FXT00V BS06 CS05 CS08 AS17 DS05 CS05 CS11 CS09 FR600VA28739 - FR600VA47566 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR730VA19372 - FR730VA61003 FX850VA32209 - FX850VA42326 FXT00VA08783 - FXT00VA11119 Dixie Chopper FS651V FS730V FX850V FXT00V CS07 BS09 AS14 AS10 FS651VA30654 - FS651VA48562 FS730VA18873 - FS730VA36464 FX850VA32209 - FX850VA42326 FXT00VA08783 - FXT00VA11119 DR Power Equipment FS600V AS19 FS600VA08439 - FS600VA55651 Encore FS541V BS16 FS541VA40673 - FS541VA74103 Exmark FR651V FR651V FR651V FR691V FR691V FS481V FS481V FS541V FS541V FS600V FS651V FS691V FX730V BS13 CS06 CS10 BS13 CS07 AS25 CS06 AS23 CS06 CS15 AS12 BS12 CS13 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR691VB01958 - FR691VB51951 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS651VA30654 - FS651VA48562 FS691VA07498 - FS691VA13372 FX730VA13811 - FX730VA48607 Ferris/Snapper Pro FS541V FS600V FS730V FX600V FX651V FX730V AS25 AS22 AS12 CS06 AS11 AS18 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS730VA18873 - FS730VA36464 FX600VA14634 - FX600VA18373 FX651VA16250 - FX651VA22022 FX730VA13811 - FX730VA48607 Ferris/Snapper Pro/Simplicity FS691V FX801V AS14 AS09 FS691VA07498 - FS691VA13372 FX801VA26410 - FX801VA35509 Husqvarna FR691V FR691V FR730V FR730V FR730V FX651V FX730V BS15 CS06 AS12 AS13 AS14 DS09 CS15 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR730VA19372 - FR730VA61003 FR730VA19372 - FR730VA61003 FR730VA19372 - FR730VA61003 FX651VA16250 - FX651VA22022 FX730VA13811 - FX730VA48607 Husqvarna/Dixon FR651V FR730V FX691V FX730V FX801V FX921V CS09 DS04 DS10 CS07 ES00 DS06 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR730VA19372 - FR730VA61003 FX691VA18538 - FX691VA29675 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX801VA26410 - FX801VA35509 FX921VA07267 - FX921VA13450 Hustler/Big Dog FR541V FR600V FR651V FR691V FR730V FS481V FS541V FS600V FS651V FS691V FX600V FX691V FX730V FX850V FXT00V BS04 BS08 BS11 BS14 BS10 CS19 CS21 BS14 CS11 BS10 BS14 CS18 CS17 CS12 CS08 FR541VA05747 - FR541VA10514 FR600VA28739 - FR600VA47566 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR691VB01958 - FR691VB51951 FS730VA18873 - FS730VA36464 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS651VA30654 - FS651VA48562 FS691VA07498 - FS691VA13372 FX600VA14634 - FX600VA18373 FX691VA18538 - FX691VA29675 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX850VA32209 - FX850VA42326 FXT00VA08783 - FXT00VA11119 Land Pride FR541V FR600V FS691V FX730V FX850V CS00 CS00 CS04 CS08 ES09 FR541VA05747 - FR541VA10514 FR600VA28739 - FR600VA47566 FS691VA07498 - FS691VA13372 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX850VA32209 - FX850VA42326 SCAG FS481V FS541V FS600V FS600V FS651V FS651V FS730V FX600V FX691V FX730V FX801V FX850V FX921V CS18 CS19 BS13 CS12 BS10 CS09 AS11 CS09 DS11 CS06 CS07 DS10 BS07 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS651VA30654 - FS651VA48562 FS651VA30654 - FS651VA48562 FS730VA18873 - FS730VA36464 FX600VA14634 - FX600VA18373 FX691VA18538 - FX691VA29675 FX730VA13811 - FX730VA48607 FX801VA26410 - FX801VA35509 FX850VA32209 - FX850VA42326 FX921VA07267 - FX921VA13450 Toro FR651V FR651V FR691V FR730V FS481V FS541V FS541V FS600V FS600V FS691V FS730V FX691V BS12 CS10 CS12 CS09 CS08 CS06 CS11 BS10 CS09 CS05 CS06 DS13 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR691VB01958 - FR691VB51951 FR730VA19372 - FR730VA61003 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS541VA40673 - FS541VA74103 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS600VA08439 - FS600VA55651 FS691VA07498 - FS691VA13372 FS730VA18873 - FS730VA36464 FX691VA18538 - FX691VA29675 Woods FH770D FS04 FH770DA17828 - FH770DA17997 Worldlawn FR651V FR691V FS481V FS481V FS481V FX651V FX691V FX751V ES00 ES00 BS12 BS13 BS24 CS08 CS14 ES00 FR651VB13474 - FR651VB64183 FR691VB01958 - FR691VB51951 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS481VA30837 - FS481VA73952 FS481VA30837 - FS481VA73952 FX651VA16250 - FX651VA22022 FX691VA18538 - FX691VA29675 FX751VA24127 - FX751VA33598

Kawasaki Motors is recalling the filters used in these lawn mower engines and utility vehicle engines that use the recalled filters, also.

Label on the side of the Kawasaki engine (Image credit: CPSC.)

Sold at: Authorized Kawasaki small engine dealers and lawn and garden equipment retailers nationwide. Recalled units were sold between October 2011 and August 2012 for between $2000 and $10,000.

Manufactured in: U.S.

Remedy: Consumers should immediately stop using mowers with the recalled engines and fuel filters and contact Kawasaki or a Kawasaki dealer for a free repair.

Consumer Contact: Kawasaki Motors; toll-free at (866) 836-446, from 8 a.m. to 5 p.m. ET, Monday through Friday, or online at www.kawpower.com or e-mail the firm at ffrecall@kmc-usa.com for more information.

Note: Health Canada also has a press release on this recall which is available at http://cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca/PR-RP/recall-retrait-eng.jsp?re_id=1721.